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26 de maio de 2026 às 08:00

“Vamos esmagá-los com uma força avassaladora”: Netanyahu promete intensificar ataques ao Hezbollah

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou, esta segunda-feira, que Israel vai intensificar as operações contra o Hezbollah no Líbano, após novos confrontos na fronteira.

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