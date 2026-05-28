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28 de maio de 2026 às 11:15

Drone israelita atinge prédio residencial em cidade do Líbano

Um ataque com drone lançado por Israel atingiu um edifício na cidade de Sidon, a sul do Líbano. O impacto provocou danos significativos na zona e voltou a aumentar a tensão na região.

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