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28 de maio de 2026 às 20:00

“A situação é insustentável e inaceitável”: Macron apela ao fim dos ataques israelitas no Líbano

O presidente francês, Emmanuel Macron, apelou, esta quinta-feira, ao fim dos ataques israelitas no sul do Líbano, afirmando que “não há justificação” para os bombardeamentos em curso. O discurso surge no contexto de uma visita oficial de Prabowo Subianto, presidente da Indonésia, a Paris.

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