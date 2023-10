Israel anuncia libertação de soldado raptada pelo Hamas

Ori Megidish foi capturada no dia 7 de outubro durante os ataques do Hamas.

Uma soldado israelita foi libertada do cativeiro do Hamas durante a operação terrestre de Israel em Gaza.







A informação está a ser avançada pelo exército israelita. A soldado foi identificada como Ori Megidish e foi capturada no dia 7 de outubro.Desde a libertação, foi submetida a exames médicos e "encontra-se bem". Não foram dados mais detalhes.Antes do anúncio da libertação, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que os esforços para libertar os mais de 200 reféns capturados pelo Hamas estavam em curso durante a incursão terrestre em Gaza, que "cria oportunidades para alcançar a sua libertação e não as vamos perder".De acordo com a agência noticiosa Reuters, a Cidade de Gaza tem sido atacada de ambos os lados, três dias depois do início da incursão terrestre. O exército israelita diz ter atingido mais de 600 alvos nos últimos dias. Na Faixa de Gaza, os civis palestinianos não têm combustível, comida e água potável.Os militantes islamitas dizem ter repelido tanques israelitas em Gaza. "O nosso dever hoje é lutar e lutar", frisou em comunicado a Jihad Islâmica, um dos grupos que luta ao lado do Hamas.