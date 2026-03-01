Israel e EUA atacam Irão e matam líder supremo: a retaliação e todas as reações

Médio Oriente 'em chamas'- Os Estados Unidos e Israel lançaram sábado um ataque sobre o Irão, com o intuito de, nas palavras de Donald Trump, "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear".
- A resposta do Irão não se fez esperar, o país atacou Israel e as bases militares norte-americanas localizadas no Médio Oriente, lançando o pânico em vários países. Bahrein Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Iraque foram atingidos pela resposta iraniana.
- O espaço aéreo do Médio Oriente foi fortemente afetado e há milhares de passageiros retidos nestes países.
- O Irão alega que uma escola no sul do país foi atingida por um míssil e que mais de 100 pessoas morreram no ataque.
- À noite, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, avançou que Ali Khamenei estaria morto. Trump corroborou e pouco depois o Irão confirmou, declarou 40 dias de luto pela morte do seu líder supremo. Além de Khamenei morreram também o chefe do Estado-Maior do Exército iraniano, Abdul Rahim Mousavi, e o ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh.