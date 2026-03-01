Sábado – Pense por si

Israel e EUA atacam Irão e matam líder supremo: a retaliação e todas as reações

Ataque incendiou o Médio Oriente e líderes mundiais apelam à contenção.

Protestos em frente à embaixada dos EUA em Bagdade
Protestos em frente à embaixada dos EUA em Bagdade AP
Ao Minuto Atualizado Há 1 minuto
Há 1 minuto 01 de março de 2026 às 09:42
Lusa

Irão garante que processo de transição do poder começa imediatamente

O processo de transição no Irão em consequência da morte do líder supremo Ali Khamenei terá início ainda este domingo, anunciou o principal responsável pela segurança do país, Ali Larijani.

"Um conselho de direção provisório será formado em breve. O Presidente, o chefe do poder judicial e um jurista do Conselho dos Guardiães assumirão a responsabilidade até a eleição do próximo líder", disse Larijani, chefe do órgão de segurança mais alto do Irão, o Conselho Supremo de Segurança Nacional, e ex-conselheiro de Ali Khamenei.

Leia mais .
Há 7 minutos 01 de março de 2026 às 09:36
Lusa

Sobe para 8 o número de mortos em confrontos no Paquistão

Pelo menos oito pessoas morreram este domingo em confrontos com a polícia em Carachi, depois de centenas de manifestantes terem invadido o consulado dos Estados Unidos nesta cidade portuária paquistanesa.

A violência ocorreu quando centenas de pessoas da comunidade xiita tentaram romper o perímetro de segurança das instalações diplomáticas dos Estados Unidos em protesto contra os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão.

Leia mais .
Há 14 minutos 01 de março de 2026 às 09:29
Lusa

Forte explosão no centro de Teerão após Israel anunciar ataques na capital

Uma explosão de grandes dimensões abalou este domingo a capital do Irão, no momento em que o exército israelita afirmou estar a atingir o “coração de Teerão”.

A deflagração lançou uma enorme coluna de fumo sobre os céus de Teerão e fez estremecer o solo, segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

Leia mais .
Há 22 minutos 01 de março de 2026 às 09:21
Isabel Dantas

Mísseis iranianos disparados para bases militares britânicas

O secretário da Defesa do Reino Unido revelou que foram disparados dois mísseis iranianos na direção do Chipre, onde se encontram bases militares britânicas. "Não temos a certeza se o alvo eram as nossas bases", disse John Healey, acrescentando que 300 militares britânicos estavam próximos dos alvos.
Há 25 minutos 01 de março de 2026 às 09:18
Isabel Dantas

Explosões em Riade

A Al Jazeera, que cita a AFP, dá esta manhã conta de novas explosões em Riade, capital da Arábia Saudita. Moradores falam também em colunas de fumo. 
Há 27 minutos 01 de março de 2026 às 09:16
Isabel Dantas

Pelo menos 40 prédios danificados em Telavive

A defesa antiaérea israelita é uma das melhores do mundo mas, como as autoridades militares do país já admitiram, não é hermética. Pelo menos 40 prédios em Televive foram sábado atingidos por mísseis iranianos e mais de 200 pessoas foram evacuadas, segundo revela o jornal Haaretz
Há 30 minutos 01 de março de 2026 às 09:13
Isabel Dantas

Seis mortos no Paquistão

Seis pessoas morreram nos protestos perto da embaixada dos Estados Unidos no Paquistão, revela a Al Jazeera. Os manifestantes tentaram entrar nas instalações, com a polícia a dispersar os manifestantes. Há vários feridos.
Há 33 minutos 01 de março de 2026 às 09:10
Isabel Dantas

Irão atacou EAU com 137 mísseis e 209 drones

O Ministro da defesa dos Emirados Árabes Unidos revela que o Irão disparou 137 mísseis e 209 drones sobre o país durante o dia de sábado. Pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas num "incidente" no aeroporto de Abu Dhabi. O aeroporto do Dubai também foi atingido. 
Há 36 minutos 01 de março de 2026 às 09:07
Isabel Dantas

Israel em alerta máximo

O exército israelita intercetou vários mísseis iranianos e ativou alertas em várias zonas do país. "A Força Aérea está a trabalhar no sentido de intercetar e atacar tudo o que for necessário no sentido de eliminar a ameaça. A nossa defesa não é hermética, por isso as pessoas têm de continuar a obedecer às indicações dadas", revelou o exército, em comunicado.
Há 41 minutos 01 de março de 2026 às 09:02
Isabel Dantas

Iraque de luto pela morte de Ali Khamenei

O Governo do Iraque decretou três dias de luto nacional pela morte do líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei. “Com profunda tristeza e pesar, apresentamos as nossas condolências ao honrado povo iraniano e a toda a nação islâmica pelo martírio do sábio e mujahidin, o Líder Supremo, Sua Eminência o Grande Ayatollah Sayyid Ali al-Husseini al-Khamenei, que consideramos um dos primeiros da família do Profeta”, declarou o porta-voz do governo, Bassem al-Awadi, citado pela Agência de Notícias Iraquiana.
Há 43 minutos 01 de março de 2026 às 09:00
Isabel Dantas

Iranianos choram a morte de Ali Khamenei

Milhares de pessoas choram nas ruas do Irão a morte de Ali Khamenei, segundo foi mostrado num vídeo partilhado pela Tasnim, agência de notícias do Irão. O líder supremo foi morto num dos ataques levados a cabo por Israel e pelos Estados Unidos durante od dia de ontem. 
Há 48 minutos 01 de março de 2026 às 08:55
Isabel Dantas

Israel diz que foram largadas 1.200 bombas sobre o Irão

Israel diz ter lançado mais de 1.200 bombas sobre o Irão no primeiro dia do ataque conjunto com os Estados Unidos. Uma delas terá atingido uma escola no sul do país na qual, segundo o Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, morreram 148 pessoas. “Dezenas de crianças inocentes” foram assassinadas no ataque à escola, que “não ficará impune”.
Há 55 minutos 01 de março de 2026 às 08:48
Lusa

Milhares de viajantes retidos devido a perturbações nos voos

O ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão interrompeu os voos em todo o Médio Oriente no sábado, e os principais aeroportos que ligam a Europa, África e o Ocidente à Ásia foram diretamente atingidos pelos ataques.

Centenas de milhares de viajantes ficaram retidos ou foram desviados para outros aeroportos depois de Israel, Catar, Síria, Irão, Iraque, Kuwait e Bahrein fecharam o seu espaço aéreo, segundo informações de várias fontes recolhidas pela agência AP.

Saiba mais .
Há 56 minutos 01 de março de 2026 às 08:47
Lusa

Agência Internacional de Energia Atómica convoca reunião extraordinária

O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) vai realizar uma reunião extraordinária esta segunda-feira em Viena para tratar da situação no Irão.

Segundo informou a AIEA, a "sessão especial" foi convocada pela delegação russa e terá lugar pouco antes do início da reunião ordinária de primavera do Conselho de Governadores da agência, agendada para a próxima semana.

Leia mais .
Há 58 minutos 01 de março de 2026 às 08:45
autor Diogo Barreto

Irão confirma a morte de Ali Khamenei

Morreu o líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei. A notícia foi confirmada pelo regime iraniana através de um apresentador da televisão estatal. O líder supremo da República Islâmica do Irão estava no poder há 36 anos e o regime decretou 40 dias de luto e sete feriados pela sua morte. A notícia da morte do aiatola foi festejada por alguns iranianos.

Leia a a noticia na íntegra. 
Há 1 hora 01 de março de 2026 às 08:42

Médio Oriente 'em chamas'

- Os Estados Unidos e Israel lançaram sábado um ataque sobre o Irão, com o intuito de, nas palavras de Donald Trump, .

- A resposta do Irão não se fez esperar, o país atacou Israel e as bases militares norte-americanas localizadas no Médio Oriente, lançando o pânico em vários países. Bahrein Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Iraque foram atingidos pela resposta iraniana.

- O espaço aéreo do Médio Oriente foi fortemente afetado e há milhares de passageiros retidos nestes países.

- O Irão alega que uma escola no sul do país foi atingida por um míssil e que mais de 100 pessoas morreram no ataque.

- À noite, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, avançou que Ali Khamenei estaria morto. Trump corroborou e pouco depois o Irão confirmou, declarou 40 dias de luto pela morte do seu líder supremo. Além de  Khamenei morreram também o chefe do Estado-Maior do Exército iraniano, Abdul Rahim Mousavi, e o ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh.
