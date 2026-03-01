Sábado – Pense por si

Mundo

Presidente do Irão diz que vingar morte de Khamenei é um "direito e um dever legítimo"

Lusa 10:29
Masoud Pezeshkian fala em “declaração de guerra contra os muçulmanos".

O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou este domingo que vingar a morte do líder supremo, o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, era um “direito e um dever legítimo” para a República Islâmica.

Masoud Pezeshkian, o presidente do Irão
Masoud Pezeshkian, o presidente do Irão AP

Ali Khamenei, 86 anos, foi morto no sábado em Teerão no início dos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, que continuaram hoje.

Pezeshkian considerou que a morte de Ali Khamenei constituía uma “declaração de guerra contra os muçulmanos e, em particular, contra os xiitas em todo o mundo”, referiu num comunicado divulgado pela televisão estatal.

Justificou tratar-se da “mais alta autoridade política da República Islâmica do Irão e de um eminente líder do xiismo no mundo”, acrescentou na mesma nota citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

