Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Irão: China condena morte de Ali Khamenei e apela ao fim das ações militares

Lusa 11:52
As mais lidas

País diz tratar-se de “um atropelo dos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas e das normas fundamentais das relações internacionais”.

A China condenou este domingo firmemente a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, nos ataques dos Estados Unidos e Israel, e reafirmou o apelo à “interrupção imediata das ações militares”.

China apela à “interrupção imediata das ações militares”
China apela à “interrupção imediata das ações militares” AP

A morte de Ali Khamenei constitui “uma violação grave da soberania e da segurança do Irão”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A China disse tratar-se de “um atropelo dos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas e das normas fundamentais das relações internacionais”.

Ali Khamenei, 86 anos, foi morto no sábado em Teerão no início dos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, que continuaram hoje.

Artigos Relacionados

Tópicos Irão Mortes Morta violação Ali Khamenei China Israel Estados Unidos Ministério dos Negócios Estrangeiros
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: China condena morte de Ali Khamenei e apela ao fim das ações militares