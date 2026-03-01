Sábado – Pense por si

Pelo menos oito mortos em confrontos junto ao consulado dos EUA no Paquistão

Além das vítimas mortais, muitas pessoas ficaram feridas nos confrontos.

Pelo menos oito pessoas morreram este domingo em confrontos com a polícia em Carachi, depois de centenas de manifestantes terem invadido o consulado dos Estados Unidos nesta cidade portuária paquistanesa, segundo as autoridades (siga tudo sobre os ataques, ao minuto).

A violência ocorreu quando centenas de pessoas da comunidade xiita tentaram romper o perímetro de segurança das instalações diplomáticas dos Estados Unidos em protesto contra os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão.

Carachi é a capital da província de Sindh, no sul do Paquistão.

Paquistão, que alberga uma das mais importantes comunidades xiitas do mundo (cerca de 20% da sua população), vê com preocupação a escalada do conflito no Médio Oriente e o impacto que pode ter internamente, temendo que uma nova onda de violência civil abre mais uma frente de desestabilização interna.

Na semana passada, o Governo paquistanês declarou "guerra aberta" contra os talibãs do vizinho Afeganistão.

