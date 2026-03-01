Sábado – Pense por si

Mundo

Trump mostra-se disponível para falar com líderes iranianos

Renata Lima Lobo 16:58
O presidente dos Estados Unidos diz que a nova liderança iraniana quer conversar com ele. E Trump concorda.

Em entrevista à revista , Donald Trump revela que há interesse de ambas as partes, Estados Unidos e Irão, em voltar a conversar, após as negociações falhadas que acabaram por resultaram no conflito em curso.

Donald Trump, John Ratcliffe, Marco Rubio e Susie Wiles em Mar-a-Lago durante a Operação Epic Fury
Donald Trump, John Ratcliffe, Marco Rubio e Susie Wiles em Mar-a-Lago durante a Operação Epic Fury Daniel Torok/The White House via AP

“Eles querem falar, e eu concordei em falar, por isso vou falar com eles. Deviam tê-lo feito antes. Deviam ter oferecido algo que era muito prático e fácil de fazer antes. Esperaram demasiado", responde Trump ao jornalista Michael Scherer, por telefone, a partir da sua residência em Mar-a-Lago. No entanto, não avança uma data para esse diálogo ser iniciado.

Sobre o pedido de Trump aos iranianos que , Trump mantém a esperança que algo aconteça nesse sentido, mas não garante o apoio militar dos EUA se a situação se prolongar. "Tenho de analisar a situação no momento em que acontece, Michael. Não se pode responder a essa pergunta", disse.

