Mundo

Forte explosão no centro de Teerão após Israel anunciar ataques na capital

Lusa 09:28
A deflagração lançou uma enorme coluna de fumo sobre os céus da cidade e fez estremecer o solo.

Uma explosão de grandes dimensões abalou este domingo a capital do Irão, no momento em que o exército israelita afirmou estar a atingir o “coração de Teerão” (siga tudo sobre os ataques, ao minuto).

Teerão de novo sob ataque
Teerão de novo sob ataque AP

A deflagração lançou uma enorme coluna de fumo sobre os céus de Teerão e fez estremecer o solo, segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

Não foi imediatamente claro qual seria o alvo, mas a explosão pareceu centrada num bairro que acolhe o quartel-general da polícia e a televisão estatal iraniana.

O exército israelita confirmou que estava a realizar ataques contra alvos no centro de Teerão.

Nas últimas 24 horas, “a Força Aérea israelita realizou ataques de grande escala para estabelecer a superioridade aérea e abrir caminho para Teerão”, acrescentaram os militares, citados pela agência francesa AFP.

