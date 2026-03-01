Trump: "As operações de combate vão prosseguir até que todos os nossos objetivos sejam alcançados"

O presidente norte-americano apelou também à Guarda Revolucionária do Irão que deponha as armas.

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

Donald Trump fez uma declaração em vídeo de seis minutos, partilhada este domingo à noite na sua rede Truth Social e na rede social X (através da conta da Casa Branca), onde alertou que "as operações de combate continuam com toda a força e vão prosseguir" até que todos os objetivos sejam alcançados.



Donald Trump à entrada para o Air Force One AP Photo/Matt Rourke

Horas após ter sido divulgada a morte de três militares norte-americanos, Trump diz que "infelizmente, provavelmente haverá mais" baixas americanas, acrescentando: "É assim que as coisas são".

Promete ainda que "os Estados Unidos vingarão as suas mortes e desferirão o golpe mais devastador contra os terroristas que declararam guerra contra a própria civilização", continuou.

O presidente norte-americano volta também a apelar à Guarda Revolucionária do Irão que deponha as armas, oferecendo imunidade total ou, se não o fizerem "a morte certa".

Trump aproveitou a declaração para falar diretamente aos iranianos "que anseiam pela liberdade" para que aproveitem o momento e "recuperem o país".

Após a gravação destas declarações, em Mar-a-Lago, o presidente norte-americano subiu a bordo do Air Force One para regressar à Casa Branca.

President Donald J. Trump provides an update on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/Vte8QKpISn — The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026