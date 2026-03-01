Trump: "As operações de combate vão prosseguir até que todos os nossos objetivos sejam alcançados"

O presidente norte-americano apelou também à Guarda Revolucionária do Irão que deponha as armas.
Donald Trump fez uma declaração em vídeo de seis minutos, partilhada este domingo à noite na sua rede Truth Social e na rede social X (através da conta da Casa Branca), onde alertou que "as operações de combate continuam com toda a força e vão prosseguir" até que todos os objetivos sejam alcançados.
Donald Trump à entrada para o Air Force OneAP Photo/Matt Rourke
Horas após ter sido divulgada a morte de três militares norte-americanos, Trump diz que "infelizmente, provavelmente haverá mais" baixas americanas, acrescentando: "É assim que as coisas são".