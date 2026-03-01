Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

De comer "pão com passas" na infância a líder temido e implacável: quem foi Ali Khamenei

Isabel Dantas 13:38
As mais lidas

Líder Supremo do Irão morreu durante os bombardeamentos dos EUA e Israel em Teerão.

Ali Khamenei, um dos homens mais poderosos do Médio Oriente, levados a cabo este sábado. Líder Supremo do Irão, Khamenei dominou o país durante mais de três décadas, mantendo-se firme no poder, não obstante a pressão internacional (siga todos os pomenores sobre os ataques, ao minuto).

Ali Khamenei, líder supremo do Irão
Ali Khamenei morreu este sábado durante os ataques dos EUA e Israel ao Irão
guia supremo iraniano, ‘ayatollah’ Ali Khamenei
Ali Khamenei morreu este sábado durante os ataques dos EUA e Israel ao Irão

Sob a sua liderança o Irão tornou-se uma potência regional perigosa. O enriquecimento de urânio - para o suposto desenvolvimento de armas nucleares - sempre fez com que o mundo ocidental olhasse com desconfiança para o país, que Khamenei liderava com mão de ferro, aniquilando todas as ameaças ao seu poder sem olhar a contemplações. Incluindo externamente, ao manifestar posições firmes contra países como Estados Unidos e Israel. 

Ali Khamenei nasceu na cidade de Mashhad, no nordeste do Irão, em 1939. Era o segundo de oito filhos de uma família extremamente religiosa e modesta. Sobre a sua infância chegou a dizer que foi "pobre, mas piedosa", comia apenas "pão e passas".

Com uma educação dominada pelo estudo do Alcorão, foi nomeado clérigo aos 11 anos. E fazendo uso do dom da oratória, Khamenei tornou-se crítico do Xá, Mohammad Reza Pahlavi, tendo pagado por isso: viveu na clandestinidade, foi preso seis vezes pela polícia secreta do Xá e até mesmo torturado.

Depois da revolução islâmica de 1979, , serviu no Conselho da Revolução Islâmica, grupo conservador formado pelo ayatollah Ruhollah Khomeini para governar ao lado do Governo interino. Foi nomeado por Khomeini líder da oração de sexta-feira em Teerão e aos poucos foi entrando na nova liderança do país. 

Artigos Relacionados

Em 1981 escapou a uma tentativa de assassinato. Um grupo dissidente escondeu uma bomba dentro de um gravador, que explodiu enquanto Khamenei dava uma palestra. Ficou gravemente ferido, sofreu lesões pulmonares e perdeu permanentemente a capacidade de utilizar o braço direito.

No mesmo ano o presidente Mohammad-Ali Rajai foi assassinado e Khamenei candidatou-se para o suceder no cargo. Ruhollah Khomeini controlava os candidatos e Khamenei acabou por ser eleito presidente com 97 por cento dos votos.

De presidente a Líder Supremo

Com a morte de Ruhollah Khomeini aos 86 anos, em 1989, foi escolhido pelo conselho de clérigos como novo Líder Supremo. "Sou um indivíduo com muitas falhas e deficiências, e verdadeiramente um seminarista menor", admitiu Khamenei no seu primeiro discurso. "No entanto, foi colocada uma responsabilidade sobre os meus ombros e usarei todas as minhas capacidades e toda a minha fé no Todo-Poderoso para ser capaz de suportar essa pesada responsabilidade."

Sob a sua liderança o Irão ficou cada vez mais isolado, assolado pela corrupção e por numa crise económica que poucas ou nenhumas perspetivas de futuro deixava a uma população jovem e a uma classe média estrangulada.

Embora vivesse cercado por inimigos, Khamenei conseguiu mantê-los à distância durante muito tempo. Depois de se tornar a principal autoridade política e religiosa do país, o Irão evitou grandes ataques diretos por parte dos seus adversários durante mais de três décadas. O regime consolidou-se com a formação do "Eixo da Resistência", uma rede informal de grupos aliados espalhados por toda a região, mas com um inimigo predileto: Israel. O líder Supremo pediu repetidamente a eliminação do país, chegando a apelidá-lo de "tumor cancerígeno". 

Ali Khamenei
Ali Khamenei

Para os seus apoiantes, Khamenei era um líder firme e destemido, que transcendia a mera política e inspirava devoção religiosa. Para os seus críticos, iranianos e estrangeiros, era um ditador temido, empenhado em esmagar aqueles que se opunham às suas ideias, mantendo país isolado.

Internamente a oposição era aniquilada. Em 1999 conseguiu reprimir os protestos estudantis; dez anos mais tarde, uma revolta popular motivada por uma alegada fraude nas eleições presidenciais acabou com manifestantes atingidos por gás de pimenta, espancados e baleados. 

Em 2019, quando a escalada dos preços dos combustíveis resultou em protestos de rua, Khamenei cortou a internet durante vários dias, para impedir marchas ilegais. Consta que também houve fuzilamentos...

São também conhecidas as suas disposições relativamente às mulheres. As que fizeram campanha contra o uso do hijab foram presas, com uma advogada de direitos humanos a ser condenada a 38 anos de prisão e 148 chibatadas. 

Já em 2022, tornou-se globalmente conhecido o caso de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que morreu sob custódia policial acusada de não usar o hijab de forma adequada.

Ali Khamenei raramente viajava para o estrangeiro. Consta que vivia num condomínio no centro de Teerão com a mulher, seis filhos e muitos netos. Morreu assassinado, aos 86 anos, às mãos dos seus maiores inimigos...

Artigos Relacionados
Tópicos Casa nova Casa Parto em casa Nova casa Ali Khamenei Ruhollah Khomeini Israel Estados Unidos Teerão Médio Oriente Conselho da Revolução
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

De comer "pão com passas" na infância a líder temido e implacável: quem foi Ali Khamenei