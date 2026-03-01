Mayor de Nova Iorque critica Trump e garante aos iranianos que vivem na cidade: "Estão seguros aqui"

Zohran Mamdani diz que os norte-americanos "não querem mais uma guerra".

Zohran Mamdani deixou uma mensagem nas redes sociais a garantir que os norte-americanos não querem outra guerra. O mayor de Nova Iorque - democrata, muçulmano e o mais novo de sempre no cargo -, foi mais uma das vozes do país a criticar o ataque ao Irão, uma ofensiva de Donald Trump que, em parceria com Israel, acabou por 'incendiar' todo o Médio Oriente nas últimas horas.



Zohran Mamdani, o mayor de Nova Iorque AP

"Os ataques militares contra o Irão - levados a cabo pelos Estados Unidos e por Israel - representam uma escalada catastrófica numa guerra de agressão ilegal. Bombardeando cidades. Matando civis. A abertura de um novo teatro de guerra. Os americanos não querem isto. Não querem outra guerra em busca de uma mudança de regime. Querem o alívio da crise económica. Querem a paz", garantiu Mamdani, que está longe de ser um dos mayors preferidos do presidente norte-americano.

Mamdani disse ainda estar "focado em garantir a segurança de todos os nova-iorquinos". "Tenho estado em contacto com o nosso Comissário de Polícia e com as autoridades de gestão de emergências. Estamos a tomar medidas proativas, incluindo o aumento da coordenação entre agências e o reforço do patrulhamento em locais sensíveis por precaução."

O mayor deixou também uma palavra aos iranianos que residem em Nova Iorque. "Vocês fazem parte do tecido desta cidade - são os nossos vizinhos, pequenos empresários, estudantes, artistas, trabalhadores e líderes comunitários. Vocês estarão seguros aqui."

Recorde-se que Mamdani chegou à câmara de Nova Iorque em novembro do ano passado, mesmo depois das ameaças de Trump, também nova-iorquino, que prometeu cortes de fundos à cidade se Mamdani fosse eleito, garantindo ainda que apenas atribuiria “o mínimo indispensável” ao seu “amado primeiro lar” porque, com um “comunista”, “a cidade, outrora grandiosa, tem ZERO hipóteses de sucesso ou sobrevivência”.

No discurso de vitória, o autarca garantiu que a 'Big Apple' ia "levantar-se" contra Trump. "Se há alguma forma de aterrorizar um déspota é desmantelando as próprias condições que lhe permitiram acumular poder. Não é só assim que paramos Trump, é assim que paramos o próximo. Por isso, Donald Trump, já que sei que está a ver, tenho quatro palavras para si: 'turn the volume up' [aumente o volume]”, disse Mamdani.

