Putin lamenta morte de Ali Khamenei e fala em "violação cínica do direito internacional"

Vladimir Putin lamentou este domingo a morte de Ali Khamenei nos ataques levados a cabo pelos Estados Unidos e Israel, e fala numa "violação cínica de todas as normas da moralidade humana e do direito internacional". O presidente russo enviou uma mensagem de condolências ao homólogo iraniano, que foi publicada pelo Kremlin.



Putin dlamenta morte do Líder Supremo do Irão DR

"Por favor, aceite minhas mais sinceras condolências pelo assassinato do Líder Supremo da República Islâmica do Irão, Seyyed Ali Khamenei, e dos seus familiares, cometido numa violação cínica de todas as normas da moralidade humana e do direito internacional", pode ler-se na mensagem enviada a Masoud Pezeshkian.

Vladimir Putin fala no desaparecimento de um "estadista excecional", que deu "uma enorme contribuição pessoal para o desenvolvimento das relações amigáveis" entre os dois países, elevando-as ao nível de uma "parceria estratégica abrangente".

"Por favor, transmita meus sinceros sentimentos e apoio à família e aos amigos do Líder Supremo, ao governo e a todo o povo do Irão", conclui o presidente russo.