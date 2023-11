Israel abre corredor para passagem segura de civis em Gaza

O exército de Israel vai permitir a retirada de civis rumo ao sul da Faixa de Gaza através de uma estrada, mas apenas durante três horas.





A informação foi avançada por um porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, no X (antigo Twitter)."As forças de defesa de Israel vão permitir hoje a passagem pela estrada Salah al Din, entre as 13h00 e as 16h00 [menos duas horas em Lisboa]. Para sua segurança, aproveite esse momento para se deslocar para o Sul, além de Wadi [cidade no centro de Gaza]", lê-se na mensagem."Se se preocupa com o seu bem-estar e dos seus, cumpra a nossa instrução para se dirigir a sul", lê-se num comunicado citado pela televisão norte-americana Fox News.Israel tem recusado o cessar-fogo, insistindo na devolução de todos os reféns primeiro. Antony Blinken reuniu-se sexta-feira com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que lhe negou essa possibilidade. Este sábado, o secretário de Estado dos EUA vai encontrar-se com vários líderes árabes.