PP vence eleições em Madrid e Pablo Iglesias abandona a política

Isabel Díaz Ayuso ganhou as eleições regionais de Madrid devendo voltar a ser eleita a líder da comunidade, já que o seu partido - o PP - foi o grande vencedor da noite, tendo mais do que duplicado os deputados eleitos. Do lado dos derrotados surgiu uma surpresa: Pablo Iglesias da Unidas Podemos anunciou que vai deixar a política na sequência deste resultados eleitoral.