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07 de junho de 2026 às 16:00

Tensões mantêm-se elevadas na fronteira entre Israel e Líbano apesar de cessar-fogo

O cessar-fogo tinha sido acordado após ataques israelitas terem matado pelo menos nove pessoas e do Hezbollah ter lançado mísseis contra o norte de Israel.

A situação na fronteira entre Israel e Líbano mantém-se instável, com o a mostrar sinais de fragilidade e episódios de tensão ainda registados no terreno.

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