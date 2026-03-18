Irão: Teerão confirma morte de ministro dos serviços de informações

Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, foi morto na terça-feira, num ataque israelita em que morreu também o chefe da força paramilitar Bassidj, Gholamreza Soleimani.

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O Presidente do Irão confirmou esta quarta-feira a morte do ministro dos Serviços de Informações, Esmail Khatib, reivindicada por Israel num ataque de precisão em Teerão.



Esmail Khatib AP

“O assassínio cobarde dos meus caros colegas Esmail Khatib, Ali Larijani e Aziz Nasirzadeh, bem como de alguns membros das suas famílias e das suas equipas, mergulha-nos no luto”, escreveu Masoud Pezeshkian nas redes sociais, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, foi morto na terça-feira, num ataque israelita em que morreu também o chefe da força paramilitar Bassidj, Gholamreza Soleimani.

Aziz Nasirzadeh, que era ministro da Defesa, morreu no início da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, em 28 de fevereiro, a que Teerão respondeu com ataques a interesses norte-americanos nos países do Golfo Pérsico.

Israel disse anteriormente que tinha matado Khatib e dado carta-branca ao exército para abater qualquer alto dirigente da República Islâmica que estivesse na linha de mira.

A guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão já causou pelo menos 1.300 mortos no Irão, mais de 900 no Líbano e 14 em Israel, de acordo com dados oficiais, citado pela agência de notícias norte-americana AP.

Os militares norte-americanos disseram que 13 operacionais dos Estados Unidos morreram e cerca de 200 ficaram feridos.