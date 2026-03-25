Irão rejeita plano de paz de Trump e faz contra-proposta

O plano de 15 pontos apresentado pelos Estados Unidos não agradou ao Irão. País apresenta contra-proposta em cinco pontos.

Esta terça-feira, os Estados Unidos da América (EUA) apresentaram um plano de paz ao Irão, dividido em 15 pontos e que exigia, por exemplo, o desmantelamento das capacidades nucleares do país e a promessa de nunca desenvolver armas nucleares. Um dia depois, através do canal estatal Press TV, o Irão põe uma contra-proposta em cima da mesa com cinco exigências.



Donald Trump Mark Schiefelbein/AP

Segundo a Associated Press, esta quarta-feira a Press TV citou uma fonte anónima do regime, avançando que o Irão não só rejeita a proposta de cessar-fogo dos EUA, como exige uma suspensão das mortes dos seus oficiais; meios para assegurar que nenhuma outra guerra lhe fosse declarada; reparações pela guerra; o fim das hostilidades e o “exercício da soberania sobre o Estreito de Ormuz” do Irão.

Ao mesmo tempo, lançou mais ataques contra Israel e países árabes do Golfo, entre os quais um que provocou um incêndio no Aeroporto Internacional do Kuwait, numa altura em que Israel lançou ataques aéreos sobre Teerão e os EUA destacaram paraquedistas e mais fuzileiros navais para a região.

Declarações que surgem de uma primeira posição avançada por Khatam al-Anbiya, porta-voz do Quartel-General Central do Irão, que esta terça-feira afirmou que o Irão "jamais se entenderá com alguém como vocês".

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