EUA preparam-se para enviar 3.000 paraquedistas para o Médio Oriente

Vários jornais afirmam que ordem de enviar tropa de elite estará por horas.

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O Pentágono está a considerar a mobilização de 3.000 soldados da 82.ª Divisão Aerotransportada de infantaria para um possível embate com o Irão, avançam vários meios de comunicação social norte-americanos.



Paraquedistas dos EUA preparam-se para o Médio Oriente AP Photo/Kevin Frayer

Segundo o The Wall Street Journal, essa ordem estará mesmo iminente. Citando dois oficiais não identificados, o jornal refere que uma ordem escrita para a mobilização desta unidade deverá ser emitida nas próximas horas.

As fontes realçam que a mobilização destas tropas não significa que tenha sido tomada alguma decisão para colocar tropas terrestres em território iraniano, mas que estarão a postos caso Donald Trump decida ultrapassar a linha vermelha que definiu.

Esta trata-se de uma unidade de resposta de emergência do Exército norte-americano, podendo ser destacada para qualquer parte do mundo em menos de 24 horas.

Os EUA já tinham ordenado a mobilização de 5.000 efetivos da marinha para a região a 14 de março, numa unidade liderada pelo USS Tripoli, um navio de assalto anfíbio.