O porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse a jornalistas que as sanções económicas que Washington prevê anunciar hoje "não vão ter consequências" para a economia do Irão.

"Existem na verdade sanções que os Estados Unidos ainda não tenham imposto ao nosso país nos últimos 40 anos?" questionou o porta-voz da diplomacia do Irão durante uma conferência de imprensa em Teerão.