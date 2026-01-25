Sábado – Pense por si

Irão: Manifestantes pedem em Lisboa intervenção internacional contra repressão

Lusa 16:45
A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, e outros membros do partido participaram na marcha, que partiu do Marquês de Pombal em direção ao Terreiro do Paço.

Mais de 200 pessoas manifestaram-se hoje em Lisboa contra a repressão dos protestos no Irão, que já causou milhares de mortes, e a pedir a intervenção da comunidade internacional para travar o “holocausto iraniano”.

Os manifestantes empunhavam bandeiras do Irão, de Portugal, Israel e Estados Unidos, bem como cartazes com o rosto do príncipe herdeiro Reza Pahlavi, filho do xá deposto em 1979 pela Revolução Iraniana, e do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, e outros membros do partido participaram na marcha, que partiu do Marquês de Pombal em direção ao Terreiro do Paço pouco depois das 15:00, sob uma chuva intensa.

Tópicos Irão príncipe Realeza Revoluções Lisboa Estados Unidos Iniciativa Liberal Reza Pahlavi Donald Trump Mariana Leitão
