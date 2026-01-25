Sábado – Pense por si

Mundo

Comerciantes no Irão podem aceder à internet por 20 minutos após 17 dias de apagão digital

Lusa 14:12
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

País foi abalado nas últimas semanas por manifestações anti-regime.

Os comerciantes iranianos podem ligar-se à internet durante 20 minutos por dia, na presença de um observador, quando se regista o 17.º dia de apagão digital no Irão, abalado nas últimas semanas por manifestações anti-regime.

Irão está sem internet há 17 dias
Irão está sem internet há 17 dias AP

"Os comerciantes devem registar-se para usar a Internet e, sob a supervisão de um observador, podem aceder durante cerca de 20 minutos", anunciou o chefe da Câmara de Comércio Irão-China, Majid Reza Hariri, citado pelo meio Asriran.

Hariri comentou que o limite de tempo "não é ideal" e que, em 20 minutos, os comerciantes só podem consultar alguns e-mails.

A medida para controlar o acesso à Internet responde à preocupação das autoridades com possíveis ciberataques.

No entanto, não se conhece que órgão supervisiona a utilização da rede ou o tipo de conteúdo que pretende controlar.

"Este método não é uma solução adequada para o problema do corte da internet", observou Hariri, acrescentando que as aplicações de mensagens se tornaram a principal ferramenta de comunicação com parceiros estrangeiros.

"Toda a nossa comunicação com outros países é feita através destas plataformas", disse o responsável.

Afirmou ainda que é necessário encontrar soluções que protejam a infraestrutura do país sem dificultar a atividade económica.

Artigos Relacionados

"Devemos permitir que as empresas operem, protegendo ao mesmo tempo a segurança do país", concluiu.

As autoridades iranianas dizem que ainda não têm dados sobre o custo económico do corte da Internet, que já dura há 17 dias.

No entanto, a NetBlocks, um grupo que monitoriza a Internet, relatou nos primeiros dias após a desconexão que cada dia de interrupção custa ao país mais de 37 milhões de dólares (cerca de 31,3 milhões de euros, ao câmbio atual).

A República Islâmica desligou a internet a 8 de janeiro, o dia em que os protestos anti-governamentais desencadeados a 28 de dezembro atingiram o seu auge e enfrentaram uma dura repressão estatal.

Segundo a versão oficial, mais de 3.100 pessoas morreram, enquanto organizações da oposição, como a HRANA, sediadas nos Estados Unidos, estimam o número de mortos em 5.495.

Teerão culpa os Estados Unidos, Israel e os seus "agentes terroristas" pelas mortes, enquanto organizações como a Amnistia Internacional denunciaram a forte repressão estatal e descreveram o que aconteceu nos recentes protestos como um "massacre".

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Irão Estados Unidos NetBlocks Amnistia Internacional China Israel
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Comerciantes no Irão podem aceder à internet por 20 minutos após 17 dias de apagão digital