Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de janeiro de 2026 às 14:30

“Reagiremos com força”: Netanyahu alerta Irão para consequências se país atacar Israel

Primeiro-ministro de Israel falou, esta segunda-feira, sobre a possibilidade do Irão atacar Israel, num discurso que envolveu também o tema do plano de paz em Gaza.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)