Dia de Portugal, celebrar não basta

O problema não reside apenas na qualidade dos políticos. Reside também na incapacidade do Estado em responder eficazmente às necessidades dos cidadãos. A burocracia continua excessiva, os processos administrativos são lentos.

O Dia de Portugal é, por excelência, o momento para celebrar a nossa história, a nossa cultura e a extraordinária capacidade de sobrevivência de uma das mais antigas nações da Europa. Mas o patriotismo sério não se esgota na evocação dos Descobrimentos, na recitação de Camões ou na exaltação das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Amar Portugal implica também olhar para os seus problemas com honestidade e sem complacência.

E a verdade é que o país chega a este Dia de Portugal de 2026 carregando demasiadas contradições.

Vivemos num país politicamente estável quando comparado com muitas democracias europeias. Não temos violência política relevante, não enfrentamos ameaças à ordem constitucional e as instituições continuam a funcionar. Contudo, por detrás dessa aparente estabilidade esconde-se uma crescente erosão da confiança dos cidadãos no sistema político.

Durante décadas, Portugal habituou-se a uma alternância relativamente previsível entre os dois maiores partidos. Essa alternância garantiu estabilidade, mas também alimentou a perceção de que muitas vezes mudavam os protagonistas sem que mudassem os resultados. O crescimento das forças políticas de protesto não surgiu do vazio. É consequência de uma insatisfação acumulada perante serviços públicos degradados, promessas sucessivamente adiadas e uma sensação cada vez mais difundida de afastamento entre governantes e governados.

O problema não reside apenas na qualidade dos políticos. Reside também na incapacidade do Estado em responder eficazmente às necessidades dos cidadãos. A burocracia continua excessiva, os processos administrativos são lentos, a justiça permanece marcada por atrasos incompatíveis com um Estado moderno e a administração pública continua frequentemente mais preocupada com procedimentos do que com resultados.

No plano social, os sinais de alarme são ainda mais evidentes.

Portugal enfrenta uma crise demográfica que ameaça a sua sustentabilidade futura. O envelhecimento da população acelera, a natalidade permanece insuficiente e milhares de jovens continuam a procurar no estrangeiro as oportunidades que não encontram no seu próprio país.

Durante anos ouvimos discursos sobre a importância da juventude. Mas a realidade é que muitos jovens portugueses trabalham mais, ganham menos e têm mais dificuldades em adquirir habitação do que tiveram os seus pais. Para uma geração inteira, constituir família, comprar casa ou planear o futuro tornou-se um exercício de incerteza.

A crise da habitação é talvez o símbolo mais visível deste fracasso coletivo. Não se trata apenas de uma questão económica. Trata-se de uma questão de coesão social, de mobilidade e até de confiança no futuro. Um país onde os jovens não conseguem viver autonomamente corre o risco de perder o talento como o seu principal recurso estratégico.

Ao mesmo tempo, Portugal tornou-se um importante destino migratório. Essa realidade trouxe benefícios inegáveis para a economia e para a sustentabilidade de vários setores produtivos. Contudo, durante demasiado tempo, a imigração foi encarada mais como uma necessidade económica imediata do que como um fenómeno estrutural que exige políticas públicas sérias de integração.

Uma sociedade madura deve ser capaz de reconhecer simultaneamente que a imigração é necessária e traz benefícios, mas que a integração exige planeamento, investimento e regras claras. Negar qualquer uma destas realidades apenas contribui para alimentar tensões futuras.

No domínio económico, o país continua preso a um paradoxo desconfortável. Os indicadores macroeconómicos apresentam melhorias relevantes. A dívida pública diminuiu, as exportações cresceram e Portugal conseguiu atrair investimento estrangeiro em setores inovadores.

Mas os portugueses continuam a sentir que o progresso do país raramente se traduz em progresso das suas vidas.

Os salários permanecem entre os mais baixos da Europa Ocidental, a produtividade continua insuficiente e o peso fiscal sobre trabalhadores e empresas permanece elevado. Celebramos frequentemente recordes turísticos enquanto ignoramos a fragilidade de uma economia excessivamente dependente de setores de baixo valor acrescentado.

O problema não é o turismo. O problema é quando o turismo se transforma numa espécie de estratégia nacional substitutiva da inovação, da indústria e da criação de riqueza sustentável.

Portugal continua a produzir excelentes engenheiros, investigadores, médicos e profissionais altamente qualificados. O drama é que muitos deles continuam a gerar riqueza para outros países.

No plano geopolítico, o mundo atravessa uma fase particularmente perigosa. A guerra na Ucrânia, a instabilidade no Médio Oriente, a crescente rivalidade entre os Estados Unidos e a China e as novas formas de guerra híbrida mostram que a segurança já não pode ser considerada garantida.

Portugal tem beneficiado de décadas de estabilidade internacional, mas não pode assumir que essa realidade permanecerá inalterada. A defesa nacional, durante muitos anos tratada como tema secundário, regressou ao centro das preocupações estratégicas. A participação na NATO, a valorização do Atlântico, a proteção das infraestruturas críticas e a segurança das fronteiras externas europeias deixaram de ser temas abstratos.

Num mundo cada vez mais competitivo, os países que não definirem claramente os seus interesses acabarão por ver esses interesses definidos por outros.

Apesar de tudo, existe uma razão para manter a confiança. Portugal possui instituições sólidas, uma posição geográfica privilegiada, uma diáspora extraordinária e uma capacidade histórica de adaptação que atravessa séculos. O problema não é a falta de potencial. O problema é a tendência nacional para confundir resistência com ambição.

Sobrevivemos a quase tudo. Mas sobreviver não pode continuar a ser a nossa principal estratégia.

No Dia de Portugal de 2026 o verdadeiro patriotismo consiste em exigir mais do país e de quem o governa. Não para negar os progressos alcançados, mas para recusar a mediocridade como destino.

Porque a história de Portugal não foi construída por um povo resignado. Foi construída por gerações que acreditaram que era possível ir mais longe. A questão que se coloca hoje é simples. Será que continuamos a ter essa ambição?