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12 de junho de 2026 às 07:30

“Acabámos de chegar a um excelente acordo”: Trump anuncia entendimento sobre guerra com o Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta quinta-feira, que os EUA alcançaram um “excelente acordo” relacionado com a guerra com o Irão, afirmando que os documentos finais deverão ficar concluídos nos próximos dias.

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