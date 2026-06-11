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Preços sobem nos Estados Unidos e Trump diz que adora a inflação: "Números foram ótimos"

Isabel Dantas 09:58
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Presidente garante que quando a guerra no Irão terminar tudo voltará ao normal.

Donald Trump reagiu de forma inusitada aos dados económicos revelados pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho, sobretudo no que toca à inflação. Os preços subiram em maio a um ritmo muito acelerado nos Estados Unidos, mas o presidente não se mostrou preocupado, dizendo mesmo que adora a inflação.

Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos AP

Em maio os preços subiram 4,2 por cento, em comparação com o ano anterior, impulsionados pelo aumento dos custos da energia, decorrente da guerra no Irão. 

"Eu adorei. Os números foram ótimos. Sabem o que realmente adorei? Adorei a inflação", referiu Trump na Casa Branca, prometendo que os preços vão "cair drasticamente" quando a guerra acabar. "Quando este conflito terminar... vocês vão ver o preço do petróleo voltar aos níveis anteriores", garantiu.

Mais tarde, citado pelo New York Post, Trump referiu que as suas declarações na Casa Branca tinham sido tiradas do contexto e que o que queria dizer é que a inflação está "muito menor do que o previsto", tendo em conta o cenário de guerra.

Os dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho também apontaram para o aumento do custo de passagens aéreas, dos cuidados pessoais e médicos, do entretenimento e das comunicações no país.

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