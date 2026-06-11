Trump cancela todos os ataques ao Irão

O presidente norte-americano voltou atrás na promessa feita esta manhã e disse que um acordo entre Washington e Teerão vai acontecer em breve.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o cancelamento dos ataques contra o Irão esta quinta-feira, que tinha anunciado ainda esta manhã. Decisão surge na sequência de discussões alegadamente aprovadas pelo “mais alto nível” da liderança iraniana e por vários estados da região.



O presidente Donald Trump Foto AP/Mark Schiefelbein

Trump afirmou que "as discussões e os pontos finais foram, tanto em conceito como em detalhe, aprovados por todas as partes envolvidas". Disse ainda que um acordo entre Washington e Teerão vai acontecer em breve.

"Com base no facto de as discussões com a República Islâmica do Irão terem sido levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeamentos programados contra o Irão para esta noite", escreveu Trump na sua conta da Truth Social.

“O bloqueio naval manter-se-á em pleno vigor até que esta transação seja finalizada - a data e o local da assinatura serão anunciados em breve“, escreveu Trump na plataforma Truth Social.