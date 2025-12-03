Inundações na Tailândia já provocaram cerca de 270 mortos

O distrito de Hat Yai, na província de Songkhla, no sul do país, foi o mais afetado pelo fenómeno climático extremo, registando 142 mortos.

As fortes inundações registadas na semana passada na Tailândia provocaram até agora 267 mortos, segundo as autoridades, que contabilizam mais de 3,9 milhões de pessoas afetadas pelas chuvas torrenciais que atingiram o país.

As autoridades tailandesas declararam na semana passada a província de Songkhla como “zona de desastre”.

O Ministério da Saúde da Tailândia indicou, em comunicado, que as causas específicas das mortes estão a ser investigadas.

A entidade tailandesa afirma não descartar que o número de vítimas mortais venha a aumentar nos próximos dias, à medida que avançam os trabalhos de remoção de lama e a limpeza das estradas e habitações afetadas.

O governo do país veio já anunciar a criação de refeitórios públicos para fornecer alimentos a quem não pode regressar às suas casas.

As chuvas torrenciais registadas ao longo da última semana provocaram estragos também em países como Indonésia, Sri Lanka e Malásia.

Esta região da Ásia enfrenta algumas das piores inundações e deslizamentos de terra em décadas, com milhares de mortos e centenas de desaparecidos.

Milhões de pessoas foram gravemente afetadas por este desastre climático e tiveram de abandonar as suas casas para se protegerem dos desabamentos e das fortes correntes de água.

Até ao momento, o número de mortos nesta zona asiática aproxima-se dos 1.450 e o de desaparecidos ronda as mil pessoas.

