Sábado – Pense por si

Mundo

Mais de 500 mortos e 500 desaparecidos após cheias na Indonésia

Lusa 08:10
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

Cheias afetaram a Indonésia, a Tailândia, a Malásia e o Sri Lanka.

O número de mortos pelas cheias que atingiram a ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, voltou a aumentar esta segunda-feira, atingindo 502, com mais de 500 pessoas desaparecidas, anunciou a agência de gestão de catástrofes.

Mais de 500 mortos e 500 desaparecidos após cheias na Indonésia
Mais de 500 mortos e 500 desaparecidos após cheias na Indonésia
Mais de 500 mortos e 500 desaparecidos após cheias na Indonésia

Este último balanço eleva o número total de mortes nas recentes cheias que afetaram a Indonésia, a Tailândia, a Malásia e o Sri Lanka para mais de mil.

Sobe para 940 o número de mortos nas cheias na Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka
Leia Também

Sobe para 940 o número de mortos nas cheias na Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka

Tópicos Morte Tailândia Sri Lanka Sumatra Malásia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mais de 500 mortos e 500 desaparecidos após cheias na Indonésia