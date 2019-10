Impeachment de Trump: Departamento de Estado impede embaixador dos EUA na UE de prestar declarações

O Departamento de Estado ordenou ao embaixador dos EUA na União Europeia , Gordon Sondland, que não compareça no depoimento que tinha marcado para esta terça-feira na Câmara dos Deputados no âmbito do processo de destituição do presidente norte-americano, Donald Trump . A notícia foi avançada pelo New York Times, que cita duas fontes diferentes.Sondland, que doou um milhão de dólares para a chamada cerimónia de inaguração de Trump, devia ser ouvido à porta fechada - o diplomata é considerado uma peça chave no processo de impeachment anunciado pela Câmara de Representantes.A decisão de avançar para uma destituição do chefe de estado norte-americano surgiu depois de um denunciante ter relatado que Trump usou financiamento de auxílio no valor de 400 milhões de dólares para condicionar Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia, a investigar Joe Biden. Trump pediu que o seu rival político e o filho, Hunter, que trabalhava para uma energética ucraniana, fossem investigados.Trump negou quaisquer irregularidades e criticou o procedimento de