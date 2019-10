Casa Branca e Pentágono intimados a dar documentos para impeachment de Trump

Os Democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos intimaram o Pentágono e o gabinete do orçamento da Casa Branca como parte do inquérito do impeachment (destituição) a Donald Trump de forma a terem acesso a documentos.Foram pedidos documentos relacionados com a decisão de Trump de travar assistência militar à Ucrânia.Em duas intimações, o comité de informações da Câmara de Representantes indicou que o Departamento da Defesa e o gabinete de gestão e orçamento da Casa Branca têm que entregar os documentos em questão até 15 de outubro.De acordo com a Reuters, vários diplomatas dos Estados Unidos foram chamados ao Capitólio - onde se reúne o Congresso - para testemunhos à porta fechada. Os Democratas têm construído o seu caso de impeachment contra Trump, enquanto a Casa Branca tenta abrandar o processo.As entrevistas podem alimentar o impeachment, que surgiu depois de um denunciante ter relatado que Trump usou financiamento de auxílio no valor de 400 milhões de dólares para condicionar Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia, a investigar Joe Biden. Trump pediu que o seu rival político e o filho, Hunter, que trabalhava para uma energética ucraniana, fossem investigados.Trump negou quaisquer irregularidades e criticou o procedimento de impeachment.