Harry Read tem 94 anos. Há 75, era um jovem paraquedista que aterrou na Normandia no Dia D (6 de junho de 1944), desempenhando um papel fundamental na chegada dos Aliados à França ocupada pelos nazis, em plena II Guerra Mundial.

Agora, para comemorar o 75.º aniversário do desembarque histórico, vai lançar-se outra vez de paraquedas para o mesmo local. Desta vez, não vai aterrar num pântano como lhe aconteceu em 1944.

Aos 20 anos, Read era operador sem fios, uma pessoa que recebia e enviava sinais durante um voo, ajudando na navegação. Andava com uma bateria do tamanho e do peso de uma caixa de ferramentas agarrada à sua perna direita.

A 6 de junho, vai saltar com uma equipa de paraquedistas. "E quando eu embarcar no [avião] Dakota, vou sentar-me no lugar 12. Foi onde eu me sentei naquele dia", contou Harry ao jornal The Guardian.

A 17 de maio, Harry Read celebrará as 95 primaveras. "É uma coisa estúpida para se fazer na minha idade. Os homens idosos não saltam de paraquedas", afirmou. Porém, quer muito saltar. "Há um prazer no salto", explica. "Mas eu emociono-me mais com o sacrifício do que com a celebração. O sacrifício fez com que a celebração acontecesse, claro. E eu vou pensar nos meus amigos que morreram."

Read serviu na 6.ª Divisão Aérea ligado à 3.ª Brigada Paraquedista. Recorda que, no Dia D, um oficial lhe disse: "Esperamos 50% de mortes na aterragem."

"Foi muito sombrio. Sendo jovens, pensávamos que éramos imortais. Ia acontecer, mas não a mim. Mas com 50%, as probabilidades estão contra ti", frisa. "Eu cheguei à conclusão de que ia fazer todos os possíveis para viver e ser paraquedista num país inimigo. Não me ia render. Estaria pronto para qualquer oportunidade quando surgisse. Isso estabeleceu-se dentro do meu coração e da minha mente."

O Dia D marcou a última vez em muitos anos que Harry Read saltou de paraquedas. Já fez um salto para angariação de fundos contra a escravatura moderna para o Exército de Salvação, com que trabalhou, e o do Dia D será o terceiro.