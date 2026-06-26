Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Iberia, Air Europa e Plus Ultra suspendem voos para Caracas

Lusa 19:07
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 23 a 29 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de junho
As mais lidas

As companhias espanholas indicaram que vão dar flexibilidade aos clientes afetados, para minimizar eventuais constrangimentos causados pelos sismos.

A Iberia suspendeu os voos para Caracas até 01 de julho, enquanto a Air Europa e a Plus Ultra cancelaram as ligações pelo menos até domingo, 28 de junho, devido aos danos provocados pelos sismos no aeroporto de Maiquetía.

Iberia suspende voos para Caracas
Iberia suspende voos para Caracas Foto AP/Paul White

As companhias espanholas indicaram que vão dar flexibilidade aos clientes afetados, para minimizar eventuais constrangimentos causados pelos sismos que abalaram a Venezuela e provocaram pelo menos 589 mortos e 2.980 feridos.

A presidente da Associação de Linhas Aéreas na Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza, disse à EFE que os aeroportos internacionais venezuelanos estão operacionais, com exceção do de Maiquetía, o mais importante da região.

Em comunicado, a Iberia manifestou solidariedade para com as vítimas dos dois sismos na Venezuela e referiu que os abalos causaram danos significativos no aeroporto internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

A transportadora espanhola indicou que a situação será reavaliada a partir de 01 de julho, com vista à retoma da ligação entre Madrid e Caracas logo que possível.

Atualmente, a Iberia opera quatro voos semanais entre Madrid e Caracas, às segundas, quintas, sextas-feiras e domingos.

A Air Europa assegura cinco frequências semanais entre Madrid e Caracas, num total de dez voos, enquanto a Plus Ultra tem três frequências semanais Madrid-Caracas e um voo semanal Tenerife-Caracas.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 589 mortos e 2.980 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 15 portugueses e luso-descendentes.

Segundo a ONU, estão mais de 50 mil pessoas desaparecidas.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Tópicos Sismos Morta Mortes Sismo Caracas Air Europa Venezuela Madrid Maiquetía
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Iberia, Air Europa e Plus Ultra suspendem voos para Caracas