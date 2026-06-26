Número de mortos na Venezuela sobe para pelo menos 920

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O número de mortos registados na Venezuela, na sequência dos dois sismos de magnitude 7,5 e 7,2 subiu esta sexta-feira para pelo menos 920, revelou Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional. Há ainda o registo de pelo menos 3.360 feridos.



Sismo na Venezuela AP Photo/Pedro Mattey

Estes números são, no entanto, provisórios. Com o passar dos dias e com as operações de resgate a decorrerem é provável que este venha a aumentar. Muitas famílias dizem que os seus entes queridos ainda estão soterrados sob os escombros e há até quem tenha afixado cartazes com fotos de pessoas desaparecidas.

Várias famílias no exterior têm também tentado entrar em contacto com os parentes, mas têm tido dificuldades devido à interrupção do serviço telefónico.

Após os tremores, foram vários os prédios que desabaram e muitos que resistiram foram reduzidos a esqueletos, com móveis pendurados nas janelas. Como consequência, centenas de pessoas tiveram de passar a noite em parques, estacionamentos ou outros espaços abertos.

O cenário de caos já levou outros países a enviarem ajuda e Portugal é um deles. Segundo o porta-voz do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Jens Laerke, estão a ser enviados para a Venezuela 1.000 socorristas, distribuídos por 25 equipas de busca e resgate em todo o mundo.