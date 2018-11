Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil no dia 28 de Outubro, depois de uma conversa por telefone com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, garantiu que a Hungria e o Brasil serão "grandes parceiros" no futuro e afirmou aos jornalistas presentes à porta da sua casa que "a Hungria é um país que sofreu muito com o comunismo no passado. É um povo que sabe o que é a ditadura. O povo brasileiro não sabe o que é a ditadura ainda, o que é sofrer nas mãos dessas pessoas. E ele [Orbán] está feliz com a nossa eleição".

O político aludia à ditadura comunista que o povo húngaro suportou sob o jugo da União Soviética entre 1949 e 1989.

Os elogios são mútuos: o gabinete de imprensa do primeiro-ministro húngaro sublinhou que Orbán "vê com agrado que os valores que a Hungria considera importantes tenham saído vencedores graças a Bolsonaro".

O ex-capitão do exército brasileiro, que nega que o Brasil tenha vivido uma ditadura entre 1964 e 1985, elogiou ainda as políticas anti-imigração do governo de Orbán. O presidente que irá tomar posse do cargo do Brasil em Janeiro concorda com a posição da Hungria e aproveitou para criticar as medidas sobre a situação tomada pelos seus antecessores: "transformou o Brasil num país sem fronteiras", referiu, frisando que isso levou que o país viva hoje uma "uma imigração desordenada" e que os brasileiros não podem "admitir a entrada indiscriminada de quem quer que seja simplesmente porque querem vir para cá".

As medidas anti-imigração da Hungria, por outro lado, valeram críticas do Parlamento Europeu que acusa o país da Europa Central de violar o Estado de Direito e de atentar contra os direitos dos migrantes e refugiados, a liberdade de imprensa e a independência da justiça.

Jair Bolsonaro não parece concordar com os eurodeputados e, similarmente às Hungria, já demonstrou que tenciona cortar parte do financiamento público a organizações não-governamentais (ONG). "Se são não-governamentais, porque recebem dinheiro do governo? Nós vamos dar um tratamento específico para ONGs no Brasil. Empresa pública não vai financiar ONGs para fazer campanha contra o interesse nacional."

Recorde-se que a ditadura de mais de duas décadas de Brasil envolveu a forte repressão e violação dos direitos humanos, múltiplos relatos de torturas e desaparecimentos e homicídios de opositores do regime – segundo a Comissão Nacional da Verdade do Brasil, houve 434 mortes e desaparecimentos nesta altura, além do massacre de pelo menos 8000 índios do país e de muitos cidadãos brasileiros.