O ataque ocorreu por volta das 6h40, na Gare du Nort. O suspeito do ataque foi detido pelas autoridades parisienses.

Ataque com arma branca faz vários feridos em Paris

Um homem armado com uma faca feriu esta quarta-feira várias pessoas na estação de comboio da Gare du Nord, no centro de Paris.







O ministro do interior francês, Gerald Darmanin, informou que o suspeito do ataque foi detido pelas autoridades. Durante a detenção, a polícia abriu fogo sobre o homem, que ficou ferido.O ataque ocorreu por volta das 6h40, no interior da estação de comboios, uma das mais utilizadas na Europa.