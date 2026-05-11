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Homem acusado de tentar matar Trump no jantar dos correspondentes da Casa Branca declara-se inocente

Renata Lima Lobo 11 de maio de 2026 às 15:21
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Cole Tomas Allen enfrenta as acusações de tentativa de homicídio contra o presidente e de ter disparado sobre um agente dos Serviços Secretos.

Foi a 25 de abril que um homem invadiu o hotel Hilton Washington, onde decorria o jantar dos Correspondentes da Casa Branca. Lá dentro, entre os convidados, estava o Presidente Donald Trump, a Primeira-Dama Melania e o vice-presidente JD Vance, entre outras figuras de proa ligadas à administração Trump.

Cole Tomas Allen durante a audiência de segunda-feira
Cole Tomas Allen durante a audiência de segunda-feira Dana Verkouteren via AP

Cole Tomas Allen entrou quase a matar, munido de caçadeiras, pistola e várias facas, abrindo fogo sobre um elemento da segurança que acabou por sair ileso. Allen foi imobilizado no local e depois detido.

Esta segunda-feira, o suspeito foi presente a tribunal, onde compareceu algemado e acorrentado, vestindo o uniforme laranja dos prisioneiros norte-americanos, para assistir à leitura das acusações: tentativa de homicídio do Presidente do Estados Unidos e de ter disparado uma espingarda contra um agente do Serviço Secreto.

Allen não falou durante a breve audiência, mas um dos seus advogados entrou com a declaração de inocência em seu nome.

Professor, democrata e altamente instruído: quem é Cole Allen, o homem que disparou no jantar da Casa Branca?
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