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01 de maio de 2026 às 08:31

Novo vídeo mostra homem acusado de tentativa de homicídio de Trump a disparar contra agente

Imagens partilhadas pela procuradora de Washington também mostram Cole Allen no dia anterior ao ataque, a rondar a área onde se realizou o jantar de Donald Trump com os correspondentes na Casa Branca.

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