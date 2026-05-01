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01 de maio de 2026 às 09:15

Trump diz que não quer usar colete à prova de bala para não parecer mais gordo

O presidente dos EUA afirmou em tom de brincadeira que não quer usar colete à prova de bala porque o faria parecer mais pesado e com mais volume. A declaração surgiu após uma pergunta feita na sequência do mais recente ataque, em contexto de preocupação com a sua segurança.

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