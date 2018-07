Em causa estará uma controversa lei do governo polaco que reduz a idade de reforma dos juízes dos 70 para os 65 anos.

A Comissão Europeia deu esta segunda-feira início a um processo de infracção contra a Polónia a fim de "proteger a independência do Supremo Tribunal" do país. O processo segue-se a uma controversa reforma judicial imposta pelo governo nacionalista de direita que reduz a idade de reforma dos juízes dos 70 para os 65 anos. A lei é vista como uma tentativa do governo polaco de controlar o sistema judicial.



De acordo com a nova legislação, no dia 3 de Julho mais de um terço (27 de 72) dos juízes do Supremo Tribunal polaco podem ser obrigados a reformar-se antecipadamente. A medida do governo aplica-se também à presidente do Supremo Tribunal, que poderá terminar prematuramente o mandato de seis anos.



A Comissão Europeia decidiu avançar com o processo de infracção, "com carácter urgente", devido à "falta de progresso" no diálogo com Varsóvia sobre o respeito pelo Estado de Direito. Apesar de a legislação já ter sido debatida, "a questão não foi resolvida de forma satisfatória através deste processo", refere a Comissão em comunicado enviado às redacções.



Varsóvia tem um mês, a partir desta segunda-feira, para responder formalmente às preocupações de Bruxelas, podendo perder o seu direito de voto no Conselho Europeu. No entanto, o procedimento não vai impedir a nova legislação judicial de entrar em vigor.