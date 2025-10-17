Hamas entregou o corpo de mais um refém à Cruz Vermelha

Grupo palestiniano não revelou a quem pertence o corpo, o que significa que cabe agora ao instituto forense proceder à identificação do mesmo.

O Hamas entregou esta sexta-feira mais um caixão com o corpo de um refém à Cruz Vermelha, informou esta instituição citada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF).



Cruz Vermelha recebe mais corpos em Gaza Foto AP/Yousef Al Zanoun

O caixão deverá ser agora entregue às tropas israelitas nas Faixa de Gaza. De seguida, será transportado para o instituto forense Abu Kabir, em Tel Aviv, onde será feita a identificação do corpo.

Caso as autoridades israelitas confirmem que o corpo pertence a um refém, isto significa que o Hamas ainda tem na sua posse os cadáveres de 18 pessoas.

Anteriormente, o grupo palestiniano já havia entregado um corpo que não pertencia a nenhum dos 28 reféns mortos. Desta vez o Hamas também não revelou a quem pertence o cadáver.