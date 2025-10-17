Sábado – Pense por si

Zelensky já chegou à Casa Branca para se encontrar com Donald Trump

Luana Augusto
Luana Augusto 18:07
Entrega de mísseis Tomahawk deverá ser um dos temas em cima da mesa.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já chegou à Casa Branca para se encontrar com o homólogo norte-americano, Donald Trump. O encontro estava marcado para as 18h de Lisboa.

Trump recebe Zelensky na Casa Branca

Na quinta-feira, Donald Trump já havia dito que iria revelar a Zelensky os pormenores da com o presidente russo, Vladimir Putin. Neste encontro, deverá ser também discutida a entrega de mísseis Tomahawk à Ucrânia.

Em atualização

