Guterres na Ucrânia: "Uma guerra no século XXI é um absurdo"

Desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, esta é a primeira visita do Secretário-Geral da ONU à Ucrânia, que tem encontro marcado com o Presidente Volodymyr Zelensky para esta tarde. Ainda durante o período da manhã deverá continuar a visitar as cidades mais massacradas pelo conflito, passando provavelmente por Bucha.