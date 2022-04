A ministra dos negócios estrangeiros do Reino Unido afirmou que o Ocidente deve intensificar a ajuda à Ucrânia.

Liz Truss diz que as tropas russas devem ser todas expulsas da Ucrânia

Liz Truss, ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, afirmou que as tropas russas deviam ser expulsas de "toda a Ucrânia". Num discurso feito em Londres, a ministra disse que a vitória do país "é um imperativo estratégico" para o Ocidente.