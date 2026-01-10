Gustavo Petro apela à união da América Latina para combater o tráfico de droga

O presidente colombiano criticou os grupos guerrilheiros por terem abandonado a luta revolucionária e dedicarem-se ao tráfico de drogas, em resultado do que "converteram-se na desculpa perfeita para a agressão".

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, apelou aos exércitos da América do Sul para se unirem de forma a combater o tráfico de droga, que "não aproveita a ninguém e serve de desculpa" para uma invasão pelos Estados Unidos.



Gustavo Petro, presidente da Colômbia EPA

"Os Exércitos latino-americanos devem reunir-se para tirar dos nossos países esta desculpa (tráfico de droga), que não faz bem a ninguém", escreveu nas redes sociais na sexta-feira.

Nesta linha, reiterou que o traficante deve ser desarmado e contido, porque "a América Latina deve defender-se de qualquer ator que a desestabilize e isso implica a unidade dos seus povos, das suas armas e dos seus Estados".

Acrescentou que convidou "a atual Presidente da Venezuela", Delcy Rodríguez, para um trabalho conjunto a luta contra o tráfico de droga.

A mensagem de Petro é uma resposta ao convite feito na véspera por Nestor Gregorio Vera, também conhecido como Iván Mordisco, chefe do Estado-Maior Central (EMC), a maior dissidência das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que propôs uma aliança com os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), depois do ataque norte-americano à Venezuela, no qual foi raptado o Presidente venezuelano, Nicolas Maduro.

"Convocamos, com necessidade imperiosa, uma cimeira de comandantes rebeldes da Colômbia e de toda a nossa América. Basta de intervenções militares (...), de dominação cultural, que cesse toda a forma de agressão imperialista", afirmou Iván Mordisco, em mensagem vídeo divulgada nas redes sociais.

Segundo Petro, a aliança que Mordisco propõe, "não defende a Venezuela, nem a Colômbia, nem a América Latina, pelo contrário, é a desculpa para a invasão, e até dinheiro sujo contribui para sabotar as eleições e impedir a liberdade eleitoral".

O presidente colombiano criticou os grupos guerrilheiros por terem abandonado a luta revolucionária e dedicarem-se ao tráfico de drogas, em resultado do que "converteram-se na desculpa perfeita para a agressão".