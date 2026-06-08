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KIEV. A APOSTA PARA DERROTAR A RÚSSIA

Guerra 2.0 - O futuro está a ser traçado na Ucrânia

Tiago Carrasco 08 de junho de 2026 às 23:00

Reportagem na Ucrânia: os ucranianos pretendem matar 50 mil soldados russos por mês. Para isso, confiam em robôs de combate e em novos drones operados através de IA. Moscovo responde com força bruta: enxames de drones assassinos e mísseis balísticos atingem Kiev. A guerra está num ponto de viragem.

Alto e corpulento, de barba farta, Vadim Yunik, 51 anos, teria dado um guerreiro temível. Contudo, este ucraniano tornou-se muito mais útil na retaguarda, movido por um lema inabalável: “Devem ser as máquinas, não os homens, a tombar no campo de batalha”, diz, à SÁBADO, acabado de chegar de uma viagem à Letónia, onde esteve a trabalhar com parceiros no desenvolvimento de robôs de guerra de última geração.

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