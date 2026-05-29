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Ucrânia: UE condena incidente com drone russo que atingiu a Roménia

Lusa 10:40
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O incidente, perto da fronteira com a Ucrânia, deixou vários civis feridos "em território da União Europeia", disse Ursula von der Leyen expressando total solidariedade à Roménia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou esta sexta-feira a Rússia de ter "cruzado uma nova linha" depois de um drone ter embatido num edifício residencial na cidade romena de Galati.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia AP

O incidente, perto da fronteira com a Ucrânia, deixou vários civis feridos "em território da União Europeia", disse Ursula von der Leyen expressando total solidariedade à Roménia.

Através de uma mensagem difundida nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia alertou que a União Europeia vai continuar a aumentar a pressão sobre a Rússia, referindo-se à preparação do vigésimo primeiro pacote de sanções contra Moscovo.

A condenação de Von der Leyen ocorreu poucas horas depois de um drone ter atingido um prédio de apartamentos em Galati, uma cidade no leste da Roménia, perto da fronteira com a Ucrânia, na última madrugada, provocando uma explosão seguida de um incêndio.

O Ministério da Defesa de Bucareste indicou que o aparelho aéreo não tripulado (drone) foi detetado pelos radares na mesma altura em que ataques russos com drones contra alvos civis e infraestruturais na Ucrânia foram intensificados perto da fronteira fluvial com a Roménia.

Entretanto, a presidente da Moldova, Maia Sandu, condenou a queda do drone na vizinha Roménia, classificando o incidente como "grave" e sublinhando o perigo que a Rússia representa "para todos".

Em Paris, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês emitiu uma nota em que condenou o "ato irresponsável" da Rússia.

O incidente em território romeno ocorreu dias depois de um drone ucraniano ter entrado no espaço aéreo da Estónia e depois de drones russos terem levado a Letónia e a Lituânia a emitir alertas sobre possíveis incursões nos respetivos territórios.

Na terça-feira, a presidente da Comissão Europeia reuniu-se com os Presidentes da Estónia, Letónia e Lituânia.

Na ocasião, Von der Leyen alertou que os alertas devido a incursões de drones fazem parte de uma estratégia deliberada da Rússia para desestabilizar as sociedades democráticas da Europa.

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