Ataque russo em larga escala mata pelo menos 10 pessoas na Ucrânia

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A Rússia desferiu na última madrugada um ataque como não se via há meses na Ucrânia, matando pelo menos 10 pessoas, seis em Dnipro e quatro em Kiev. Há também dezenas de feridos, incluindo crianças.



Rússia atacou Kiev e Dnipro durante a madrugada AP

Os ataques aéreos atingiram prédios residenciais e o número de vítimas mortais pode ainda aumentar, à medida que as equipas de emergência procuram sobreviventes entre os escombros de prédios em Kiev.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, pediu aos habitantes da cidade que se abriguem em locais seguros. Os militares não têm dúvidas que Moscovo usou mísseis balísticos neste ataque.

Recorde-se que na semana passada a Rússia avisou que iria lançar "ataques sistemáticos", depois de acusar a Ucrânia de um ataque mortal a um dormitório de estudantes no leste do país.

"Os objetivos do ataque foram alcançados, todos os alvos designados foram atingidos", afirmou o Ministério russo, citado pela Reuters.