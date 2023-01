Greta Thunberg detida na Alemanha, mas será libertada dentro de horas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A ativista pelo clima Greta Thunberg foi detida juntamente com outros ativistas na Alemanha, durante uma manifestação contra uma mina de carvão em Lützerath. Todo o grupo será libertado ainda hoje, segundo as autoridades alemãs.





"Não há razão para os manter detidos durante dias. Demorará horas ou serão libertados imediatamente", indicou um porta-voz da polícia regional.Greta Thunberg, 20 anos, foi presa durante um protesto na mina de Garzweiler 2, a nove quilómetros de Lützerath. A aldeia será demolida para que seja explorado carvão, o que motivou os protestos dos ativistas que querem a exploração de energias renováveis.Antes da intervenção, a polícia disse ao grupo: "Vamos recorrer à força para a verificação de identidade, por isso cooperem por favor."Depois de ser retirada do local, Greta Thunberg foi fotografada dentro de um autocarro da polícia, sentada. "Greta Thunberg fazia parte de um grupo de ativistas que se aproximou da entrada [da mina]. Contudo, foi travada e levada por nós com este grupo para longe da área de perigo imediato para que fossem estabelecidas as suas identidades", indicou um porta-voz da polícia de Aachen.No sábado, 14 de janeiro, Greta Thunberg discursou para os ativistas, considerando a expansão da mina "uma traição às gerações presentes e futuras": "A Alemanha é um dos maiores poluidores do mundo e precisa de ser responsabilizada."